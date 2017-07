Leidulf Heskje flyr videre etter den dramatiske nødlandingen

Han samler på fly. For en måned siden var han sekundet fra katastrofen da sjøflyet hans med to passasjerer ombord fikk total motorsvikt i lufta over Frøylandsvatnet. Nå er han snart på vei hjem til Norge med enda et fly til samlingen.