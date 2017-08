Politiet har gjort funn av person i leteaksjon etter savnet mann på Jørpeland

Like før klokken 12 tirsdag, meldte politiet på Twitter at Strand og Forsand lensmannskontor ønsket tips fra publikum dersom de har sett en svart VW Touareg.

– Bileieren, en mann, er savnet fra hjemmet. Patruljer fra lensmannskontoret leter aktivt etter kjøretøyet, sier operasjonsleder Henning Andersen ved Sør-Vest politidistrikt ved 12-tiden.

Klokken 13.30 melder politiet at det aktuelle kjøretøyet er funnet hensatt i Jørpeland båthavn, ved båtforeningens lokale. Ifølge nabo så de bilen stå ved båthuset tirsdag morgen. Hele tirsdag er det søkt etter bileieren, en mann i 70-års alderen.

Store mannskaper fra brannvesen, ambulanse, politi og frivillige mannskaper gikk langs strandlinjen og leter. Politibåt og dykkere fra brannvesenet søkte i sjøen, det samme skal frivillige gjøre.

Klokken 18.50 bekrefter operasjonslederen i Sør-Vest politidistrikt at det er gjort et funn i leteaksjonen. Operasjonslederen kan foreløpig ikke si noe om funnet.

Klokken 1931 tirsdag skriver politiet at det er en person som er funnet i sjøen i Vågen på Jørpeland og at det arbeides med å få vedkommende opp for videre identifisering.

Saken oppdateres.