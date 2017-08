Nå må folk klippe hekkene sine

Jeanette Tjøstheim Olsen er trafikkansvarlig i Stavanger kommune. Hun har jobben med å¨registrere trafikkfeller og sende ut advarsler til de som lar hekker og busker breie seg for mye ut i fellesområdene.

Det skjer hvert eneste år. Busker, hekker og trær vokser mer enn forventet, både i høyde og bredde.

– Her har vi ett eksempel i Timoteiveien på Mariero. Når hekken ser slik ut, vil fotgjengere og syklister bli presset ut i veibanen, i hvert fall hvis to møtes på dette stedet, sier Olsen.

I tillegg til å ta plassen, sørger slike hekker også for å redusere sikten på stedet.

Kommunen tar kontakt med huseier; enten med brev eller telefon, når trafikkfarlige forhold blir oppdaget. Noen ganger får huseier besøk på døra.

De får en frist på tre uker til å rydde opp. Blir ikke det gjort, vil kommunen vurdere å gjøre jobben selv. Da får husieer tilsendt regning for jobben.

Trygge skoleveier

– Det viktigste for oss nå er at barn og unge har trygge skoleveier, sier Jeanette Tjøstheim Olsen.

Det er huseier som har ansvar for å sikre at det er tilstrekkelig sikt.

Enkleste måte å sjekke om hekken har godkjent høyde, er å stå tre meter inne i egen innkjørsel. Da skal man kunne se minst fem meter til hver side av innkjørselen. Høyeste høyde på hekk eller gjerde skal da være en halv meter. Ender innkjørselen ut i gang- eller sykkelvei, er reglene mye strengere. Greiner fra trær må være minst 2,25 meter over fortauet. Over veien er høyden 4,7 meter, sier reglene.

Mange av de som risikerer å få advarsel i posten, er eldre som ikke klarer å vedlikeholde egen eiendom. Utleieboliger er også gjengangere.

Meld inn selv

Stavanger kommune har et meldesystem som heter VOF, som står for «varsle om feil». Det finnes på kommunens hjemmeside.

Der kan alle melde inn kritikkverdige forhold.

De som ikke bruker data, kan ringe kommunen i stedet. Noen ganger er det Vegvesenet som er rette instans.. Da sender kommunen beskjed videre.

Jeanette Tjøstheim Olsen medgir at også kommunens egne hekker av og til blir kan bli for store.

– Det er like ille som at private ikke passer sin egen eiendom. Vi er avhengige av at publikum sier fra, i de tilfellene vi ikke oppdager selv, sier hun.