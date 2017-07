Turist gikk seg vill ved Preikestolen

Det meldte politiet på Twitter klokken 16.20.

Mannen hadde gått seg vill etter å ha vært på Preikestolen.

– Vi har vært i kontakt med mannen flere ganger. Håpet var å få geleidet ham inn på stien, men etter å ha konferert med hovedredningssentralen, fant vi ut at det var tryggest å sende ut folk for å hjelpe ham. Fire personer fra Norsk Folkehjelp er på vei, og vi tror vi vet hvor han befinner seg, sa operasjonsleder Victor Jensen ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet like før klokken 17.

Politiet dirigerte operasjonen fra Preikestolhytta.

Mannen er i 30-årene. Rett før klokken 17,30 ringte polakken til politiet og meldte at han hadde funnet stien selv og ikke hadde behov for bistand.

Også natt til søndag måtte turister ha hjelp ved Preikestolen: Israelere var totalt utmattet da de ble funnet.

Saken oppdateres.

