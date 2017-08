Det melder VG mandag morgen.

Politiet har jaktet på den 29 år gamle drapsmistenkte mannen siden lørdag.

Tre personer er siktet, etter at en mann ble funnet død i en omsorgsbolig på Ålgård lørdag formiddag. I tillegg til 29-åringen er en 21 år gammel kvinne er siktet for drap, mens en 21 år gammel mann er siktet for bevisunndragelse.