Drapssiktet 29-åring pågrepet på Høle

Politiet har jaktet på den 29 år gamle drapsmistenkte mannen siden lørdag.

Klokken 04.33 natt til mandag ble han pågrepet i en bolig på Høle, skriver politiet i en pressemelding.

Fraktet til sykehus

Pågripelsen skjedde uten dramatikk og 29-åringen ble av helsemessige årsaker fraktet til sykehus. Det er uklart når mannen kan bli avhørt, ifølge politiet.

– Vi er fortsatt tidlig i etterforskningen, men mener vi nå har kontroll på personene som har vært involvert i saken, sier politiadvokat Lars Ole Berge.

Avdøde obduseres mandag

Politiet har fått bekreftet identiteten på avdøde, og han vil bli obdusert mandag.

Tre personer er siktet, etter at en mann ble funnet død i en omsorgsbolig på Ålgård lørdag formiddag. I tillegg til 29-åringen er en 21 år gammel kvinne er siktet for drap, mens en 21 år gammel mann er siktet for bevisunndragelse.

Den drapssiktede kvinnen vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett mandag ettermiddag.