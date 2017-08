Måtte fjerne «pynten» i frontruten før han fikk kjøre videre

Kontrollen ble utført av Statens Vegvesen i samarbeid med politiet.

15 kjøretøy ble kontrollerte. Tre hadde såkalt skriftlige mangler, mens seks fikk bruksforbud.

– I dag hadde vi kontroll av tunge kjøretøy og lette kjøretøy med to kontrollører som kjørte patrulje i området. To sjåfører måtte fjerne all «pynt» i frontrute. Tre sjåfører måtte sikre lasten sin bedre før de fikk kjøre videre. Et vogntog var for tungt på tilhengeren og måtte flytte noe av lasten fram til bilen. Denne sjåføren fikk i tillegg et vektgebyr, skriver Statens Vegvesen i en melding.