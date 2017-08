– Patruljen ble oppmerksom på en bil som kjørte over tillatt hastighet. Den lå tett opp til bilen foran, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Politipatruljen holdt avstand til bilen en stund og observerte den i flere farlige forbikjøringer.

Bjørnsen kan ikke si hvor raskt bilen kjørte, men forteller at det var over grensen for at det får konsekvenser.

– Vi vil anmelde det og har beslaglagt førerkortet til mannen.