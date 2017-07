Tidligere analfabet klarer fagbrev

Ett år med intensiv jobbing har lønnet seg. Latifa Bakhtyari har nettopp bestått den teoretiske delen av fagbrevet som helsefagarbeider med karakteren fire.

– Det føles veldig bra. Jeg liker å hjelpe de gamle, de som ikke klarer seg selv, sier Bakhtyari.

Mye motgang

Det er en solfylt formiddag i Sandnes, og en god blanding nasjonaliteter er samlet til sommeravslutning. De er hjemme hos Inger Tunsberg, teamleder for fagutdanning ved Smi Språk og Kultur, et privat firma som jobber på oppdrag for NAV. Felles for alle er at de er godt voksne og holder på med fagbrev i enten helsefagarbeider eller barn og ungdom. En av dem er 38 år gamle Latifa Bakhtyari, opprinnelig fra Afghanistan. Da hun kom til Norge i 2002, kunne hun verken lese eller skrive. Oppvokst i en fjellandsby, i et land preget av krig og hvor jenter ikke fikk gå på skole, hadde hun nok ikke sett for seg å bli en faglært hjemmesykepleier på Vigrestad. Men med tre barn og ukjent språk og kultur, har det vært en lang vei å gå. Først fikk hun praksisplass i en matbutikk på Varhaug, hvor ikke alle var like imøtekommende.

Tommy Ellingsen

– Butikken mistet flere kunder, de ville ikke handle av en muslim. Jeg kunne se når kundene lurte på noe, men de snudde og fant noen andre ansatte da de så meg. Sjefen hadde heldigvis ingen problemer, han sa at de fikk bare gå en annen plass og handle, sier Bakhtyari.

Hun og mannen har også et malerfirma gående, hvor Bakhtyari tar seg av befaringen.

– Mange stoler ikke på en muslimsk dame med hodeplagg, og vil ikke benytte seg av tjenestene med mindre de får det veldig billig, forteller hun.

Snart helsefagarbeider

Men da Bakhtyari begynte i praksis i hjemmesykepleien på Vigrestad for to år siden, var det noe som løsnet. Pasientene aksepterte henne på tross av kulturforskjellene. Nå har hun tre år praksis igjen før fagprøven, men har akkurat fullført den teoretiske eksamenen.

– Hun har hatt en helt enorm utvikling og jobbet knallhardt, roser faglærer Line Frøyland. Hun forteller at Bakhtyari har knekt «drøftingskoden».

– Mange av elevene våre er ikke vant til å reflektere, de gjør bare som de blir bedt om. Hun har gått fra å bare kopiere svar rett fra boka, til å gjøre egne refleksjoner. Jeg føler nesten det er jeg som har fått denne fireren, sier den stolte læreren.

Tommy Ellingsen

Teamleder Tunsberg understreker viktigheten av fabrev på grunn av det vanskelige jobbmarkedet.

– En prognose utarbeidet av Utdanningsdirektoratet viser at i 2026 vil det bare være plass til 3,5 prosent ufaglærte på arbeidsmarkedet. Derfor er det enda viktigere at nyankomne, særlig kvinner, hevder seg gjennom utdanning, sier Tunsberg.

Inn med individualismen

Smi gir ikke bare den faglige opplæringen, men gir også en innføring i norsk språk og kultur. Det er Tunsberg som tar seg av kulturbiten.

– Vi legger mye vekt på forskjellene mellom det individualistiske samfunnet vi har i Norge, og den fellesskapskulturen de er vant med, sier Tunsberg.

Dette gjelder særlig kvinnene, som hun prøver å få til å ta litt lettere på husarbeidet.

– De stryker absolutt alt tøy, det er alltid skinnende rent og du ser jo bare på maten her i dag, noen av dem har stått opp klokken fem for å stelle i stand, sier Tunsberg, og viser til den kulinariske, internasjonale buffeten vi nettopp har spist oss gjennom.

Noen som har fått smake på kulturforskjellene er Lousseny Camara fra Guinea og Freddy Ona Onashe fra Kongog. Også de har et mål å bli helsefagarbeidere, og er opptatte av eldreomsorg. I Guinea er det ikke noe som heter eldrehjem.

– Her i Norge er det staten som tar ansvar når man blir gammel. Der hvor vi kommer fra er det en selvfølge at de gamle flytter inn til de yngre generasjonene når de ikke klarer seg selv. Staten har ikke penger til eldrehjem på grunn av korrupsjon, forteller Camara.