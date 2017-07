Garasje brant ned til grunnen

Nødetatene fikk melding om brannen like etter klokken 05.00.

– Garasjen er nær nedbrent. Brannvesenet konsentrerer seg om å hindre spredning til et bolighus, meldte operasjonsleder Tor Helge Stavik ved Sør-Vest politidistrikt klokken 05.28.

Et kvarter senere var brannen slukket. Politiet melder a garasjen er totalskadd og at det er noe skader på et nærliggende hus.

– Vi driver etterslukking på stedet, opplyser Egil Furenes, operatør ved 110-sentralen.

Ingen personer skal ha blitt skadet i brannen.

Kl.0608: Bilde fra brannsted på Hovsherad. pic.twitter.com/Dq66BtVXbd — SVPD ops - Stavanger (@Rogalandops) July 31, 2017

Nå vil politiet undersøke hvordan brannen har startet.

– Vi gjør undersøkelser og avhører eieren. Vi har fått opplyst at det har stått en ATV til lading i garasjen, det kan være en mulig årsak, men vi har ikke konkludert med at det er årsaken, sier Stavik.

En hagestue som lå i tilknytning til garasjen, er også skadet i brannen.

– I huset, som ligger sju meter bortfor garasjen, er det også et par ruter som er sprukket på grunn av den kraftige varmen, sier Stavik.

