Mann fraktet til SUS med stikk-skader

Politiet fikk melding fra legevakten i Hå fredag kveld da en skadet mann kom inn med noe som kan være stikkskader fra en kniv. Han ble fraktet videre til SUS for grundigere undersøkelser og behandling.

Meldingen kom til politiet klokka 20.13 fredag kveld.

Den 28 år gamle mannen har ikke villet bidra med opplysninger som kan hjelpe politiet med å finne ut av som har skjedd.

Undersøker nærmere

– Derfor har vi opprettet en undersøkelsessak for å finne ut om dette er et uhell eller et kriminelt forhold, sier operasjonsleder Dag Steinkopf ved Sør-Vest politidistrikt.

Politiet har ikke opplysninger om skadene er livstruende eller hvor på kroppen stikkskadene er.

– Legen ved Legevakten i Hå opplyste at skadene lignet stikkskader som kunne komme fra en kniv eller fra glass, sier Steinkopf.

– Vi jobber for å få snakket med vitner som kan opplyse om hva som har skjedd. Mannen ble fraktet til legevakten i Hå, men vi vet ikke hvem som kjørte ham dit, sier operasjonslederen.

Den skadde 28-åringen er kjent for politiet fra før. Men politiet har ikke grunn til å koble tidligere hendelser mannen har vært involvert i til stikkskadene han har fått fredag.