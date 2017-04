Kvinnelige sangere og musikere fra Rogaland

Listen over kvinnelige musikere fra Rogaland er imponerende. Mange av disse artistene holder ikke kvaliteten som skal til for å bli aktuelle for Rogaland Music Wall of Fame. De fleste debuterte etter 1997. Dermed er de ennå for ferske for æresveggen. Men det er en sterk samling av talenter: