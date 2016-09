- Det begynte med at jeg jobbet på kontor og irriterte meg over kontormoten. Alle gikk med blå skjorte og den øverste knappen åpen. Jeg prøvde å gjøre opprør mot denne moten, og for å skille meg litt ut, knappet jeg igjen den øverste knappen. Etter hvert var ikke det nok, så jeg begynte å interessere meg for retro-slips, sier Bjørn Hagerup Røken. Opprinnelig er han fra Kvernaland, men han bor på Bryne.

I skapet hjemme hadde han et begrenset utvalg på 5-6 slips, så han oppsøkte en pop-up butikk i Langgata i Sandnes. Klærne stammet fra dødsboet til en gammel skredderfamilie. Det var mest dameklær, og de andre kundene var stort sett på jakt etter kjoler. Derfor fikk han stå helt alene i slipsavdelingen, og han kjøpte like godt alle slipsene de hadde. Det vil si 30-40 gamle slips. Et reportasjebilde i Aftenbladet gjorde at han ble kontaktet og fikk enda flere helt gratis.