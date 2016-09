Hva skjer med virkelighetsbildet, meningene og livskvaliteten vår når nyhetene bare forteller oss at verden er et grusomt og farlig sted?

Stadig nye terrorangrep fra fanatiske ekstremister. Sult og tørke, og epidemier som dreper og skremmer. Kriger med de grusomste overgrep. Jordskjelv og livsfarlige stormer. En klimakrise som gir oss både angst og konstant dårlig samvittighet.

Det er så mye å felle tårer over i verden. Så mye å bekymre seg over. Så mye vi skulle engasjert oss i og prøvd å gjøre noe med. Så mye at det føles som om det eneste lille meg kan bidra, med er et hjerte på Facebook.