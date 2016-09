Vi blir aldri enige. Sjanselaust!

Oppdraget var tilsynelatende enkelt: Finn fem navn som har hatt stor betydning for musikklivet i Rogaland etter 1950. Sjangeren er rock og pop, og artistene må ha startet karrieren for mer enn 20 år siden. Ungfoler som Kaizers og Thomas Dybdahl er altså for unge i dette selskapet. Disse fem skal være de første som får bildet sitt hengt opp på Rogaland Music Wall of Fame.