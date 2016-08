De kalte henne for «nazisvin» og «Rinnan-jævel»

Året er 1982. Den 13 år gamle jenta går nedover hovedgaten i Levanger sentrum. Hun runder et gatehjørne og stopper brått opp ved bokhandelen. Gjennom butikkvinduet får hun øye på et blått bokomslag med blodrød skrift. Boken I skyggen av Henry Rinnan er plassert midt i utstillingen. I noen korte sekunder studerer hun nyutgivelsen om onkelen hennes. Men da hun skal gå videre, kommer en fremmed, storvokst mann og sperrer veien for henne. Hun ser at leppene hans beveger seg og at tungen samler opp noe inne i munnen.

Så spytter han på henne.