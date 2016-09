I høst spiller han kong Haakon i storfilmen Kongens nei. Hvem skulle tro det, etter dialogen Jesper Christensen hadde med det danske kongehuset for ti år siden. Slottet ønsket å gi ham Ridderkorset for innsatsen som skuespiller. Christensen takket så mye for vennligheten, men takket nei med denne begrunnelsen:

«Selve ideen om at have et kongehus er en slags forbrydelse mod medlemmerne af samme og aldeles ude af trit med et moderne menneskesyn.»