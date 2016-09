Drømmen om storbukken

Endelig, etter flere timers gange og intens speiding med kikkert er vi framme ved målet. Erlend Kristiansen fra Ås er trukket ut som dagens førsteskytter. Han har lagt seg rolig ned på bakken og tatt et overblikk over reinsdyrflokken. Tåken er blitt tettere, det nærmeste dyret er bare 30 meter borte.

Vi går noen timer tilbake i tid. Det er mandag morgen, klokken er åtte. Etter båttransport over Svartevatn og 45 minutters gange er Aftenbladet på plass ved Såvasshytta. Vi er blitt hentet av skipper og instruktør Rolf Nilsen. Han har allerede fortalt at fra nå av foregår all kommunikasjon med innestemme. Reinsdyrene kan være over alt og har god hørsel.