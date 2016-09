Dronning Margrethe av EU

Hvis sjefen for Apple har mareritt for tiden, er det mulig de handler om en dansk dame som strikker på møter.

I Danmark har de visst det lenge: Margrethe Vestager kan være hard i klypene. Men da hun ga Apple en skattesmell på 13 milliarder euro, pluss renter, trengte mange flere lynkurs. Internasjonale medier summet av saker med titler som ”Hvem er Margrethe Vestager?” og ”Alt du må vite om Margrethe Vestager”.

I Danmark var hun danskenes svar på Trine Skei Grande, sjef for Radikale Venstre, et 5,3-prosents-parti som før satt i regjering. Mange husker henne som ministeren som halverte dagpengeperioden for arbeidsløse. Mange andre som modellen for den dynamiske statsminister Birgitte Nyborg i tv-serien ”Borgen”.