Til tross for et tett program det siste året, har dronningen satt av tid til å dyrke interessen for kunst og fotografi. Når arbeidsprogrammet har gjort det mulig, har hun fordypet seg i kunsten.

- Det er disse stundene som gir pustehull i en ellers hekt­isk hverdag, og som har skapt fristeder, noe jeg er uendelig takknemlig for, sier dronningen.