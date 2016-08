Frode Thuen: Gift, men bor hver for seg

Har ekteparet bodd så lenge hver for seg at de aldri kan bo sammen?

Jeg var gift i mange år, har tre barn, og ble skilt for noen år siden. Jeg fant etter hvert kjærligheten på ny, og giftet meg for andre gang. Min tidligere ektefelle, derimot, gikk rett over i et nytt forhold og etablerte felles bolig med sin nye mann etter et par år. Han hadde barn fra tidligere ekteskap, så det ble mine- og - dine, men ikke felles barn.

Det samme gjaldt for meg og min nye ektefelle. Vi har imidlertid valgt å utsette all etablering, først og fremst av hensyn til barna. De var i tenårene da vi møtte hverandre, og skulle bo hjemme i flere år fremover. Vi er altså gifte særboere. Vi får mange løftede øyebryn og spørsmål rundt dette, og her er jeg ved et tema som opptar meg.