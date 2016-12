Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg er en 34 år gammel, singel og heterofil dame som har fire lange forhold bak meg, samt en liten håndfull kortere relasjoner (under ett år). Tingen er at jeg har det veldig bra som singel, og alltid har hatt det. Jeg blir ulykkelig og føler meg låst og amputert når jeg er i et monogamt, forpliktende parforhold, til tross for at forelskelsen har vært sterk og kjærligheten dyp.