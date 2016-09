Frode Thuen: Vanskelig forhold til sin mor

Hun gruer seg til at moren skal komme på besøk, og det gjør hun ofte.

Jeg er midt i førtiårene, ugift og bor alene. Mitt problem er min relasjon til min mor. Hun er en sprek pensjonist med lite å ta seg til. Hun kjeder seg og er ensom, og hun bor like i nærheten av meg.

Min mor er bestemt og kan være dominerende og lite lydhør overfor andres meninger. Det har blant annet ført til at min søster og jeg vokste opp med overbeskyttende foreldre og at vi måtte forholde oss til mange påbud og forbud. Men jeg var ingen opprører og fløy heller under radaren og unngikk en del skjenn.