For bare få måneder siden kunne det amerikanske statistikkbyrået U.S. Census Bureau vise at antallet unge mellom 18 og 34 år – de såkalte "Millienials" eller generasjon Y – nå har passert antallet 51-69-årige («Babyboomers») i USA. Det er intet mindre enn en demografisk milepæl.

Det er en milepæl som også gir verdens største økonomi – og dermed mange av oss andre – all mulig grunn til å undersøke hvordan denne generasjonen tenker og skiller seg fra andre generasjoner: Hva skal vi forvente av dem som stadig viktigere forbrukere, politikere, forretningsmenn, ledere og velgere? Ikke bare i USA, men også i andre vestlige land.