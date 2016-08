Hjernen har ikke endret seg på 40.000 år. Er den i det hele tatt brukbar i dag?

Det finnes to krefter i oss. Den ene er at vi aller helst vil bli værende i grotten. Der er det trygt og godt, og vi vet hvor alt befinner seg. Den andre er at vi må kunne omstille oss. Det har vært behov for å gå ut av grotten, finne mat, takle oversvømmelser, sult og finne ut av hva som er livsfarlig og hva som bare er noe nytt som dukker opp. Hjernen mestrer både adapsjon og grotteliv. I grotten henter vi energien, ute takler vi endringer.

Liker best status quo

Mattias Bardå

Det er den svenske hjerneforskeren Katarina Gospic som snakker. Når hun setter seg i en taxi i den svenske hovedstaden, kommer samtalen raskt inn på grå celler, frontallappen og insula. Hun er blitt en akademiker-yndling i svenske medier, etter å ha holdt foredrag, deltatt i debatter og skrevet en rekke bøker om hvordan hjernen er bygget opp. Et av hennes hovedbudskap er at det moderne mennesket faktisk må forholde seg til at hjernen vår og 2016-mennesket ikke alltid er like kompatible.

- I dagens samfunn har mye endret seg, men studier av hjernen hos, viser at den har de samme strukturene som vi har i dag. Mens mennesket tidligere måtte ut for å skaffe seg mat, og hadde en hjerne som skulle reagere riktig på farer, har vi i dag kjøleskap, tv - og vi kan ringe hjem maten. Vi kunne med andre ord bli værende i vår grotte hele tiden. Det blir en stor utfordring nå som vi faktisk må forandre oss – vi har levd svært trygge liv i lang tid. Da kan kravet om endring oppleves som et sjokk.

Skifter oftere jobb

I 2016 har hundretusener av mennesker skiftet jobb. Mange har sittet på allmøter og fått dårlige nyheter. Digitale krav dukker opp på arbeidsplasser der man til nå har vært avlogget. Ordet «omstilling» er blitt et mantra i alle bransjer. De som ikke har lyst å endre seg, må det. Det er lite som skaper mer ubehag enn å møte krav om å forandre seg - når man ikke egentlig vil. Og hjernen spiller ikke nødvendigvis på lag med oss, ifølge Gospic.

– Det finnes systemer i hjernen som forsterker at vi trives best når det er trygt, et fenomen som heter «default bias». Hvis vi har ulike alternativ å velge mellom og går for det vi kjenner fra før, utløses et belønningssignal i hjernen. Den oppmuntrer oss altså til å velge det som er kjent for oss. Velger vi det ukjente, aktivisere noe som kalles insula, og den frembringer en form for avsky-følelse, sier hjerneforskeren.

Frontallappen

Om vi skal endre oss, må vi koble inn frontallappen, hjernes smarteste del, forteller Gospic. Hun ble selv interessert i hjernens hemmeligheter da hun var fire-fem år. Siden den gang har hun gått inn i irrgangene til topplokket vårt både som forsker og foredragsholder.

- Om vi skal velge noe ukjent, får du dobbel motstand: Du vil ikke få et belønningssignal og du må drive med selvregulering, noe som krever mye energi.

«Jeg bare er sånn....»