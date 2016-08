Høstens trender for jobbklær

Et av hovedtrekkene på klesfronten i høst er at både menn og kvinner har mange nye farger å velge i, forteller stylist Siv June Skandsen hos Maze Hair. Hun peker særlig på okergult, jordfarger, mørk lilla, dyp blå og hvitt.

- For de som har yrker med ganske satte regler for hvordan man skal eller bør kle seg, er det allikevel små og store ting du kan gjøre for å gjøre antrekkene dine mer personlige. Et tips er å legge pengene i plagg og tilbehør som varer flere sesonger, klassiske antrekk som kan tas fram igjen og igjen, og heller kombinere med innslag av trendplagg fra rimeligere butikker eller merker, sier Skandsen.