Kurdernes kamp er krigens tredje kapittel

Et nytt kurdisk samfunn, Rojava, har sett dagens lys. Både Russland og USA advarer mot forsøk på løsrivelse. Etter årelang krig mellom opprørere, Assad og IS har enda en krig begynt i Syria.

De to partene er ikke alene om å bestemme. Krigen herjer i mye av Syria, og kun kurderne vil ha et kurdisk selvstyre eller en kurdisk stat. Både Assad-diktaturet, som nå kjemper for å overleve for sjette året på rad, syriske opprørere og IS avviser enhver oppdeling av Syria til fordel for en kurdisk stat mot nord.

I flere tiår har kampsaken deres vært teoretisk. I dag har kurderne reell kontroll over et eget samfunn som de også har navngitt – Rojava. Det strekker seg fra Iraks grense i øst til Eufrat-elven i vest. Fra Tyrkias grense i nord til en uklar frontlinje i borgerkrigen mot sør.