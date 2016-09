Det er ikke lenger sånn at du må være 17 år og bo på hybel for å nyte ostesmørbrød med god samvittighet.

For i det øyeblikket du kaller det croques, så er du distingvert og internasjonal, og kaller du det melt, er du ung og hip.

Smeltet ost har alltid hatt et grep om særlig yngre årganger. Vi vet om folk som har levd flere år på diett av ostesmørbrød og cola, og vil for så vidt ikke anbefale det. Men likevel. Det er noe magisk med smeltet ost. Og vi har ennå ikke helt fått bevis for at et smørbrød med myk smeltet ost er mer usunt enn et smørbrød med hard og kald ost.