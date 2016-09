De som hører og ser et av svenske Hans Röslings statistiske foredrag gjennom Gapminder, glemmer det aldri. Verken de boblende grafene som visualiserer endringene kloden vår har gjennomgått gjennom et par århundrer, eller budskapet om hvor godt det egentlig står til. Og hvor lite som skal til for at ting skal bli enda bedre.

Hva: Svensk interesseorganisasjon som utvikler statistikk og annen informasjon om miljø, økonomi og sosiale forhold på både lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.