Kvikksølvet krabber såvidt over frysepunktet. Solen står først opp om et par timer, men flere tusen mennesker står sirlig oppstilt langs fortauet. Spente programledere gjør de siste forberedelsene før årets viktigste TV-sending. Funksjonærer iler hastig rundt blant megafonropende sikkerhetsvakter. Det er publikum i all aldre. Teleskoplinser, smarttelefoner og selfiestenger. Alle venter på nasjonens yndlinger - en gjeng unge menn i shorts og singlet. Det er dagen for årets Hakone-ekiden.

Maraton er Japans nasjonalidrett, og mest populært er ekiden - stafettmaraton. Hakone-ekiden er Tokyo-universi­tetenes stafettmaraton, som går mellom hovedstaden og byen Hakone. Bare amerikanernes Super Bowl kan måle seg i seeroppslutning. Omkring 30 millioner seere sitter klistret til TV-en i rundt 20 timer, fordelt over to dager. I tillegg kranser ca. 2 millioner løypa. Og løpet blir mer populært for hvert år.