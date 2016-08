Kristin Færøvik er bekymret for at oljekrise og oppsigelser har skremt ungdommen vekk fra å velge petroleumsfag.

Hun er på offshorebesøk på plattformen Edvard Grieg som startet produksjonen for ett år siden. Feltet er svenske Lundins første utbyggingsprosjekt på norsk sokkel.

- Bare i den perioden en normal utdanning varer, er det mellom tre og fem kull som går av med pensjon. I tillegg blir overkapasiteten i industrien tatt ut nå, før de som begynner nå er ferdig utdannet. Det er ikke tvil om at vi har et behov for rekruttering av nye ingeniører, sier Færøvik.