Olje og gass reddet Hammerfest - nå vil de unge flytte hjem igjen

Snøhvit og Goliat har forvandlet Hammerfest og snudd motgang til medvind. Nå skal Johan Castberg sørge for at oppturen fortsetter. Utviklingen gjør at Synne Nyvoll Olsen (22) og andre unge ønsker å flytte hjem igjen til byen.