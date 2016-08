Norske klimagangstere er mindre farlige for klima enn andre klimafiender. Gjennom offensiv klimaretorikk klamrer den norske oljebransjen seg til at den er en del av klimaløsningen. Men produserer vi renest olje? Hjelper vi verdens fattige? Og er gass bedre enn kull?

Etter at klimaavtalen ble vedtatt i Paris i desember 2015, har oljelobbyen gått offensivt til verks for å vise at den ikke bare er klimavennlig, men også en del av løsningen på klimaproblemet. En argumentasjon som begynte å bli innarbeidet for noen år siden.

Innarbeidingen skjer gjerne gjennom ord og vendinger som at norsk olje produseres renere enn andre steder. Norsk olje- og gassproduksjon er nødvendig for å bidra til velstandsutvikling i fattige land. Norsk gass er fornybarpartner i Europa og bør erstatte den langt skitnere kullproduksjonen.