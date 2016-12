Dette er eventyret om reven som ingen kunne temme - og jenta ingen kunne målbinde. For de er som hentet ut fra et nasjonalromantisk eventyr, den fantastiske Ayla the Fox og superspreke Silje Elin Matnisdal, der de kommer raskende over vinterbrun myr, med utsikt opp til tåkedottene som klistrer seg til Bjerkreimsenderen.

Pål Christensen

For det er ikke noe mindre enn et eventyr at de to er blitt gode turvenner. Uten Siljes pågangsmot og velutviklede evne til å neglisjere uoverkommelige utfordringer, ville trolig Ayla the Fox ikke vært på frifot i naturen. Sjansen er stor for at hun hadde sittet innesperret i et bur, eller blitt til en pelslue.

Pål Christensen

I stedet løper hun frem og tilbake, men nesten alltid i nærheten av Silje. Kommer det vakre dyret for langt bort, tar Silje opp en ball, trykker så hardt at den gir fra seg en lyd, før hun kaster den et stykke bortover i lyngen. Reven svinser lynraskt etter, gjør et hopp over ballen og lander elegant på alle fire.

Pål Christensen

Så fortsetter leken.

Helt til Ayla the Fox blir lei og forsvinner bak en stein.