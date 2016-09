Skatter fra kistebunnen

Er Ågot noe for deg, eller liker du kanskje bedre stilen til Gunvor? Begge kan bestilles på nett og vil garantert gi deg et minne for livet.

Siri Bråtveit må le av seg selv. Hun er i gang med å fortelle historien om Oldemors Brudekiste, nettbutikken hun driver fra hjembygda like ved Suldalsvatnet.

Der selges brudekjoler med sjel og historie, kjoler som har vært med på et bryllup eller to allerede, og som venter på å kle opp nok en forventningsfull brud. Det er ikke sånn at den unge jenta alltid har vært fascinert av perler og kniplinger - eller vært gifteklar selv for den saks skyld - nylig avsluttet hun et tre års studie innen dokumentarfilm på Lillehammer.