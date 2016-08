Bemanningsbyrået Adecco har laget det de kaller en uhøytidelig liste for kleskoder i ulike bransjer. Selv om oljebransjen ikke står spesifikt på listen - men både ingeniører, IT og konsulenter står der - forteller kommunikasjonsdirektør Anne-Stine Talseth at inntrykket er at oljebransjen jevnt over har en ganske uformell klesstil.

- Bransjen er preget av fagpersoner med erfaring, så det er en voksen stil. Ledere eller selgere vil naturligvis ofte kle seg mer formelt enn ingeniører, sier hun.