Vet du hva som var pinlig? Å sitte på skolebenken som voksen og lære seg hvordan epler egentlig smaker. Du skjønner, nøkkelen til å forstå en vidunderlig verden av champagne er akkurat smaken av eple. (Og fransk bakverk, men det kan vi snakke om en annen gang. ) Det var pinlig fordi idet jeg gjenoppdaget most, knuste kjernehus, dusken og bitterhet i stilken, så var det som vagt å huske en gammel drøm. Jeg kunne jo dette en gang for lenge siden. Som femåring var jeg bedre til å smake enn som 35-åring. Og jeg innså dette: Skal vi forhindre at ungdommene ender opp med tyrkershots og Peach Canei har vi ingen tid å miste. Slik trener du ungene dine til å bli supersmakere.

Mengdetrening. Det er enklere å bli bevisst smak når du har flere smaker å sammenligne med. Derfor skal du fråtse neste gang du går på butikken. Kjøp med deg flere ulike sorter eple. Gå på epleslang. Finn andre sorter enn dem du vanligvis velger. På kjøkkenbenken deler du dem opp i båter. Hvert barn får smaksprøver av fire eller fem ulike. Nå starter utfordringen. På et ark har du laget en liten quiz. Hvilket av dem er søtest? Hvilket er surest? De fleste barn klarer det lett som en plett.