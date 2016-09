Smittsomme sykdommer dreper langt færre

På 25 år er barnedødeligheten i verden halvert. Et uvirkelig høyt antall liv og lidelser er blitt spart, og hovedårsaken er den globale kampen mot infeksjonssykdommer som malaria, tuberkulose, hiv/aids og polio. Den forventede levealderen i verden har økt med seks år siden 1990.

- Det er malaria som tar flest liv, og som det er viktigst å bekjempe, sier fagdirektør Hanne Nøkleby i Folkehelseinstituttet til Aftenbladet. - Men her er det fantastiske tall. Siden 2000 har malariadødsfall blitt halvert. Det er ingen trylleformel her, for vi har fortsatt ingen effektiv vaksine mot malaria. Mange tiltak vinner fram på ulike måter.