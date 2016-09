Spar føttene, forleng sommeren

Har du noen gang tenkt at du kan gå barføtt på tur som her, opp og ned bak dynelandskapet til Norges lengste sandstrand i kilometer etter kilometer?



- Du slår vel følge barføtt?

Klokken er 07.45. Paret kommer ut på trappa strålende opplagt til en ny dag. Ingen har bolighus så nær Jærhavet som dem. De har huset alle legger merke til på en tur langs stranda. Det ligger strategisk plassert ytterst mot marehalmen, der hav møter land og elv. Her stopper Orrestranda i Orreelva. Her må folk snu når de kommer fra Friluftshuset. Elva går i en bue rett foran stuevinduene deres, og noen ganger når uværet raser, er det her vanskelig å vite hva som er elv eller strand.