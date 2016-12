Stoltenberg + Schulerud - en kjærlighetshistorie

Han er NATOs generalsekretær. Hun er Norges ambassadør til Belgia og nestleder ved Norges EU-delegasjon. Deres to barn vokste opp mens pappa var statsminister og mamma var diplomat. To toppjobber, to barn: Det var et regnestykke som strengt tatt ikke gikk opp. Han fikk bøter fordi han hentet for sent. Hun satte noen egne drømmer på vent og gikk ned i stilling.

Ekteparet Stoltenberg/Schulerud er ekstremvarianten av skvisen de fleste norske par står i: To jobber man liker, et par barn man elsker, litt overtid, litt egentid – og litt for lite tid.