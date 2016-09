Sukkermunn

Vi er født til å like sukker, men i vin er sukker ofte brukt for å kamuflere dårlig kvalitet.

Sukker gjør folk urolige. Jeg ser det i mailene jeg får. Forbrukerne opplever det som noe som ulmer under overflaten. «Skjulte sukkerbomber». «Sukkersjokk». Hva er det egentlig i vinen jeg drikker? Det vil jeg gjerne fortelle deg. Men først er det nødvendig at du forstår hvorfor det er mye sukker i noen viner, og lite i andre. For det handler om noe som er viktigere enn slanking. Det handler om kvalitet.

La oss starte med gjær. Soppen dekker drueskallet og nær alle flater som omgir oss. I det druen sprekker og mosten pipler ut, starter gjærcellene å spise. Gjær spiser sukker og danner gass og alkohol. Den spiser til det er tomt. Ikke alle sukkerarter brytes ned like lett. Derfor vil det alltid være noe sukker igjen, selv når gjærcellen har gjort jobben og avgått ved døden. En rødvin kan ha rundt 2 gram sukker pr. liter, men regnes fremdeles som helt tørr. Så hvorfor er ikke alle viner tørre? Vel, sukker gir først og fremst smak. Men det gir også fylde. Vinen får mer kropp. Når trenger du det? Noen ganger fordi det passer til vinstilen. Men ellers? Når druene du lager vin av ikke er topp kvalitet. Sukker glatter over utvannet smak og skrinne viner. Det er som å legge på sminke. Du utjevner, uthever, overskygger.