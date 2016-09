Dette er ikke en sitron. Det er redskapet som gjør deg til en dreven vinsmaker.

Hvitvin med stram syrestruktur, sto det i vinanmeldelsen. Og selv om jeg kunne se at setningen var skrevet på norsk, ga ordene likevel ingen mening. I mange år tenkte jeg at vin nok var for vanskelig for meg. Så slo det meg at det kanskje var ordene som var hovedproblemet. De forstokkede, ikke-kommuniserende ordene. Kjære leser - på slutten av denne artikkelen skal du forstå hva i huleste «stram syrestruktur» betyr. Og du skal kunne bruke det i en setning.

Syre. Et himla usexy ord. Derfor har blant annet Vinmonopolet nesten sluttet å bruke det og erstatter ordet med «friskhet». Skal du nå bli en friskhetsekspert, går du rett ut i kjøleskapet og finner en sitron. Kutt i båter. Sett tennene i den. Iiih! Snurpefjes. Det er litt massivt med så mye syre, jeg vet. Men kjenn hva som skjer i munnen din etter snurpingen. Kjenner du at det veller frem med spytt nede rundt tungeroten? Husk det til senere. Syre gir vinen spenst. Uten syre vil vinen oppleves daff. Nesten som å drikke brus som kullsyren er gått ut av. Den sødmefylte bærsmaken blir for søt. For tung. For lite dynamisk. Blir jeg for diffus nå? Da må du smake selv.