Litt før klokken ett står hun i et konferanserom på Scandic Hotell Kokstad. Hun venter. Rundt henne haster de hotellansatte rundt og forbereder storinnrykk. Om bare litt skal de komme inn dørene, de som har mistet den de var forferdelig glad i. En ektefelle, en sønn, en datter eller en kollega.

En liten time tidligere spiste Margareth Øvrum lunsj i Statoils kantine på Sandsli. En bekymret kollega kom bort og fortalte at BT meldte om et helikopter som hadde styrtet nord for Sotra. Øvrum hadde Norne-ulykken fra 1997 i bakhodet. Hun visste at helikopterstyrt var alvor.