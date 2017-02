Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Min kone og jeg er begge i midten av 30-årene. Vi har vært sammen i ca. 15 år, og gift de siste 2,5 årene. For tre-fire år siden bestemte vi oss for å forsøke å få barn. Det viste seg at det ikke var så enkelt. Vi har nå vært gjennom flere mislykkede IVF-behandlinger (prøverørsbehandlinger).