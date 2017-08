Vinskolen: Seks gode hverdagsviner

Kan du kjenne hvordan hverdagen puster deg i nakken? Jeg prøver, prøver, prøver å holde igjen sommeren. Tyne den. Men et nytt drag ligger i luften. Rutinene er tilbake. Hverdag.

Nylig ble spørsmålet stilt inne på et av de mange lukkede vinforumene på Facebook: hva er hverdagsvinen du alltid kommer tilbake til? Svarene kom raskt og skråsikkert tilbake. Vinene kostet bare unntaksvis under to hundre kroner. Flertallet måtte bestilles. Sesongvarer. Partikjøp. Er ikke selve poenget med en hverdagsvin at den er rimelig? Er ikke tilgjengelighet en forutsetning?

Dere som leser denne spalten jevnlig vet at jeg innstendig oppfordrer til å teste bestillingsutvalget til Vinmonopolet. Det er enklere enn du tror. Men det tar tid. Og nå er hverdagen her - på ordentlig.

Tilgjengelig på nærpolet

Vet du hva vi trenger? De sikre vinnerne. Flaskene som står klar i hylla og venter på deg, kanskje spesielt alle de dagene bare tanken på å bestille og forberede vin-innkjøp kjennes uoppnåelig. En hverdagsvin må være tilgjengelig også på de små polene, slik at vi ikke alltid favoriserer dem som bor i storby eller har Aker brygge som sitt naturlige habitat. Vinen må være umiddelbar og sjarmerende. Og pris? Nja, skal vi si rundt 125 kroner?

Jeg gikk i gang. Åpnet databasen for smaksnotatene mine og sorterte etter terningkast. Hvilke smaker har jeg gitt terningkast seks? Tendensen var tydelig. Det er ikke vanskelig å finne dyre viner som er skikkelig gode. De dominerte listen. De var sjeldne, utilgjengelige og dermed helt ubrukelige for oss i dag.

Jeg valgte ny strategi og sorterte etter pris. Ikke smart det heller. Det viser seg at jeg de siste fire årene har smakt mye ræl til under hundrelappen. Jeg ble stadig mer innbitt. Nå har jeg trålet pol etter pol. Ringt rundt. Sammenlignet. Kranglet. Begrepet hverdagsvin vekker følelser, viser det seg. Men jeg klarte det til slutt.

Agnete Brun

Hverdagsvinen

Mine damer og herrer: her er listen! Seks hverdagsviner som står klar i hylla og venter på deg. Vinene du ser her har noen fellestrekk. De smaker rent og naturlig fremfor syntetisk. De er balanserte. Det vil si at vinen henger godt sammen uten at noe stikker eller lugger.

I mange billigviner er fruktsmaken liksom for skrinn. Da får du lett en brennende følelse av alkohol i svelget eller ubehagelig syre-stikk i ganen. Du finner helt klart viner som har flere duftlag i seg, eller smaker av flere ting. Men ikke til denne prisen. Felles for ukens viner er at de presterer jevnt godt over lang tid, og at de danker ut konkurrenter i samme prissjikt.

Denne høsten venter det mye spennende på oss. Jeg skal ta deg med inn på de store slottene i Bordeaux. Vi skal smake de nyeste trendene fra California og utforske de beste smakene blant tusenvis av nyheter på polet. De kommer til å bli gøy og litt dyrt. Men ikke hver dag. Ikke hverdag. Nå senker vi skuldrene. Enkelt liv og enkel smak. En helg med siste snev av feriefølelsen.

Hjemmelekse:

Har du solbær i nærheten? Memorer smaken. Du trenger den når vi skal lære mer om Bordeaux.

Ingvild Tennfjords vinanbefalinger:

Saladini Pilastri Rosso Piceno

Pris: 124,90 kr.

Varenr. 4446501.

Basis, polkat. 3

Terningkast: 6

Dette er min hverdagsvin! Et knallkjøp i billig-kategorien. Denne har tydelig smak av bjørnebær og vaniljestang. I svelget kjenner du en elegant og lekker bitterhet, som om du tygget på en kirsebærstein. Sånne detaljer må du vanligvis betale langt mer for. Perfekt til pizza og pasta.

Bodegas Barahonda Carro Monastrell Viñas Viejas

Pris: 126,90 kr.

Varenr. 2851501.

Basis, polkat. 4

Terningkast: 5

Spanjolene leverer ofte god kvalitet til lav pris. Dette er en saftig og fyldig rødvin som har et lite sting av svart pepper i avslutningen. Smaker av fullmodne, mørke bær. Men de smaker sånn fordi solen varmet dem, ikke fordi smaken er pimpet opp av sukker. Helt tørr vin. Bare god smak og rimelig pris.

Dönnhoff Riesling

Pris: 124,90 kr.

Varenr. 2031401.

Basis, polkat. 3

Terningkast: 5

Dönnhoff er en kjent og kjær klassiker. Leverer jevnt høy kvalitet år etter år. I hylla finner du også en helt tørr hvitvin fra samme produsent. Jeg valgte denne, som har en behagelig sødme. Det kler jordbær skamløst godt. Den milde smaken av reker får et sjarmerende løft. Trenger du også å tyne sommeren litt lenger? Da er dette førstevalget.

Dom. du Tariquet Classic

Pris: 109,90 kr.

Varenr. 3058301.

Basis, polkat. 1

Terningkast: 5

En annen gammel klassiker på vårt marked er Tariquet. Fremdeles svært hyggelig priset. Igjen må vi sammenligne med konkurrentene. Mange smaker tynt og gir deg et sånt syre-spark i ganen. Tariquet er fyldig og smaker rent av eple, gule plommer og sitron. På tide med et gjensyn med gamle kjente?

Fredag! Rødvin

Pris: 108 kr.

Varenr. 3741201.

Basis, polkat. 1.

Terningkast: 5

Fredag! er en helgevin som holder akkurat hva den lover. Ukomplisert smak. Lettdrikkelig rødvin. Her er det ikke mange detaljer, men den er sjarmerende og gøy å drikke. Til denne prisen er det vanskelig å finne noe som smaker godt overhode. Fredag! blir valgt av kundene igjen og igjen. Tappet på lettere plastflaske med skrukork.

Giol Prosecco Spumante

Pris: 129,90 kr.

Varenr. 1572901.

Basis, polkat. 4

Terningkast: 5

Skal du han hverdagsbobler, er prosecco det åpenbare alternativet. Ofte blir jeg skuffet over en tung, søtladen smak. Det fine med Giol er at en smaker rent og friskt. Har også mindre sukker enn flere konkurrenter i samme kategori. Til lykke-øyeblikk i hverdagen og feiring av små seire.