Har padlet over 150 mil - nå er vi halvveis

En milepæl er nådd for padlerne i Alaska. Halvparten av Yukonelven er tibakelagt, lenge før planlagt. Noe som betyr at guttene befinner seg i hjertet av Yukon flats, like utfor den lille inuitt-landsbyen Beaver. Underveis skriver de om sine opplevelse i Aftenbladet.