Frode Thuen: Jeg tror mine gamle foreldre er dypt deprimerte og ensomme

Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg er en kvinne som ønsker råd om hvordan jeg kan hjelpe mine foreldre til å søke hjelp for å bedre forholdet sitt. De er i midten av 70-årene og har det ikke godt sammen.

Både mamma og pappa har høyere utdanning og har hatt interessante jobber, men er nå pensjonister. Jeg kan huske fra da jeg vokste opp, at de hadde uoverensstemmelser fra tid til annen, men hovedinntrykket mitt er at de var veldig glade i hverandre og viste det ofte med kyss og kjærtegn.

Oppgavene i hjemmet har alltid vært delt mellom dem etter tradisjonelt kjønnsrollemønster. Pappa betalte på lån og store regninger, mens mamma handlet mat, klær og det som var av behov i husholdningen. De har dyrket fritidsinteresser på hver sin kant, og det har nok vært vi barna, og nå også barnebarna, som har vært og er deres felles interesse i livet.

Pappa var sjalu

Da jeg var i tenårene, fortalte mamma meg at pappa var plaget av sjalusi, helt uten grunn. Jeg har aldri snakket med min far om dette, men ser at det nok stemmer. Kanskje er det først og fremst denne sjalusien som nå gjør at de ikke har det godt sammen.

De ser kun de negative sidene hos hverandre og klarer ikke å skjule sin avsky og irritasjon. Jeg tror de er dypt deprimerte og ensomme begge to. Det er forferdelig vondt å se på! Men jeg vet (håper) at det også er kjærlighet mellom dem, langt der inne et sted.

Gjør livet surt for hverandre

Mamma ønsker at de skal få profesjonell hjelp, men pappa sier at det kommer ikke på tale, og jeg kan ikke være deres parterapeut. Samtidig er det veldig slitsomt at de begge forteller meg hvor håpløs og slem den andre er. De klarer ikke å se sin egen rolle i den dårlige kommunikasjonen. Sannsynligvis kommer de ikke til å gå fra hverandre, men bare holde sammen og gjøre livet dårlig for den andre og seg selv.

Jeg ville sette stor pris på om du kunne komme med noen betraktninger omkring krangling i alderdommen.

Stig B. Hansen

Frode Thuen svarer:

Når det gjelder evnen til å såre hverandre og til å bli såret, er det ikke noen egentlig forskjell mellom yngre og eldre par. Vi blir dessverre aldri for gamle til å spille hverandre dårlig i samlivet.

Men samlivsproblemer i eldre år er likevel ofte annerledes enn i yngre alder. Ikke minst fordi det føles mindre aktuelt å bryte ut av samlivet etter hvert som man blir eldre. Også i de tilfellene hvor man har store problemer. Etter at man har passert 70 år, er det svært få som skiller seg, nærmest uansett hvordan de har det i samlivet. Det innebærer at de aller fleste eldre som lever i vanskelige samliv, fortsetter å leve sammen til tross for problemene. Til forskjell fra yngre par, som i mye større grad vurderer skilsmisse som et aktuelt alternativ dersom samlivet ikke fungerer bra.

Forskjellen i skilsmissehyppigheten mellom yngre og eldre har riktignok avtatt det siste tiåret, som et resultat av en viss økning i antall skilsmisser i eldre aldersgrupper, mens utviklingen har gått motsatt vei for de yngre aldersgruppene. «Den grå skilsmisserevolusjonen» er denne trenden blitt kalt.

Om det er et dekkende navn, kan diskuteres. Det er uansett svært langt igjen før 60- og 70-åringene (for ikke å snakke om de som er enda eldre) tar igjen de unge og middelaldrende på skilsmissestatistikken. Og hovedbildet er fortsatt slik at de fleste som er litt opp i årene, ikke anser skilsmisse som et aktuelt alternativ.

Oppsøker ikke hjelp

En annen grunn til at samlivsproblemer ofte kan fortone seg annerledes i moden alder, er at de eldre heller ikke oppsøker hjelp. De frarøver derfor seg selv en gyllen mulighet til å forbedre situasjonen.

En undersøkelse gjort av familieverntjenesten i Norge, viser at om lag 95 prosent av dem som oppsøker denne tjenesten er under 55 år. I min egen praksis som parterapeut er nok ikke alderssammensetningen fullt så skjev, men det er like fullt nokså langt mellom de eldre parene. Hvorfor det er slik, vet vi ikke så mye om. En mulig forklaring er at de eldre jevnt over føler mindre behov for profesjonell hjelp sammenlignet med yngre par, fordi de fleste tross alt har det bra i sitt samliv.

Men det er neppe hele forklaringen, for undersøkelser av partilfredshet på tvers av ulike aldersgrupper tilsier at det ikke er så store forskjeller mellom unge og eldre. Så sannsynligvis handler det mest av alt om at de eldre har større motvilje mot å oppsøke hjelp, gjerne i kombinasjon med at de også har mindre tro på at det nytter.

Underforbrukere av psykiske tjenester

Det er særlig forståelig at man er skeptisk til å oppsøke hjelp – slik din far tydeligvis er, dersom man alltid har slitt med samlivsproblemer. For da er gjerne problemene blitt en nærmest naturlig del av hvordan en selv og partneren oppfører seg mot hverandre. Kanskje er det til og med vanskelig å se for seg andre måter å være på.

I mange tilfeller vil det også ha forekommet en rekke vonde og opprørende episoder, som man kanskje skammer seg over. I så fall vil det kunne føles både håpløst og ubekvemt å skulle innvie utenforstående i elendigheten. Eldre mennesker er for øvrig generelt underforbrukere av psykiske helsetjenester.

Dette har trolig sammenheng med at det var mye mindre vanlig å gå til psykolog og psykiater, eller andre typer terapeuter, for noen tiår siden, den gang dagens eldre befolkning var ung, og at de av den grunn alltid har betraktet det å oppsøke profesjonell hjelp for psykiske eller mellommenneskelige problemer som noe fremmed og litt tabubelagt.

Så lenge viljen til forandring er til stede hos begge parter, er utsiktene gode.

Så lenge det er vilje ...

Uten at du skal gå inn i en rolle som parterapeut for dine foreldre, er det kanskje likevel mulig å prøve å normalisere og avmystifisere det å oppsøke hjelp for samlivsproblemer. Rett og slett ved å tematisere det overfor dem?

Eller kan hende det ville være best å først høre med din mor om hun tror at du kan hjelpe henne til å få din far mer mottagelig for å oppsøke parterapi, og hvordan det eventuelt best kan foregå. Er det for eksempel mulig å tenke seg at du kan utfordre din far på hvorfor han ikke vil? Eller at du kan formidle til ham at det aldri er for sent å ta tak i ting som er vanskelig?

For slik er det faktisk – og det opplever jeg selv i møte med de parene som oppsøker min hjelp: Så lenge viljen til forandring er til stede hos begge parter, er utsiktene gode. Uansett alder og uansett hvor lenge samlivet har vart.