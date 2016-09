Det har blåst friskt i Jåttåvågen i flere måneder, og elendigheten vil tilsynelatende ingen ende ta. Men det er i disse dager grunnlaget legges for gjenreisningen av Viking Fotballklubb. Viking skal være en klubb hele regionen kan være stolt av.

Norsk fotball har i flere år vært drevet med for høye kostnader og for lave inntekter. I jakten på sportslig suksess, fulle tribuner og økonomisk gevinst ved deltakelse i Champions League har en rekke klubber levd over evne og betalt prisen i form av nedskjæringer og mindre midler til å forsterke laget og bygge klubben.