Ikke alle augustmåneder er like. Noen ganger er overgangen fra ferie til hverdag så smertefri at man hører seg selv uttale at det var herlig å komme tilbake i gjenge igjen. Andre år har man barn som begynner i første klasse. Og dette er enormt stort og forferdelig nært, enten man er førsteklassingen selv eller forelder.

I år var det jeg som hadde et barn som skulle begynne i første klasse, og samtidig som jeg prøvde å overbevise meg selv om at det virkelig var herlig å komme i gjenge igjen, var jeg egentlig stresset. Så stresset at jeg støvsugde nettet etter artikler som informerte og ga råd om hva barn burde kunne før de begynte på skolen, og deretter sørget for at barnet både evnet å knytte skoen og dra igjen glidelåsen i god tid før den store dagen.