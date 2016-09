Det finst grenser for kva eit klesplagg kan bera

Vi står og trippar i vestlege demokrati nå. For heilt grunnleggjande verdiar for oss, for respekten for enkeltmennesket, for likestilling, for retten til å kle deg som du vil, elska den du vil, tru på kva du vil. Når er det minoritetars religionsfridom vi skal forsvara, og når vil den fridommen krenka andre fridommar? Dersom det er greitt med heildekkjande badedrakter og barnehijabar i skulen, hjelper vi då muslimske jenter inn i storsamfunnet, eller er vi med på å halda dei nede, og gi autoritære krefter rett?

Bakgrunn: Kastet muslimsk kvinne på dør - må møte i retten